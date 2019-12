„Warum mietet die Stadt den BraWo-Turm für 30 Jahre?“

Der Rat der Stadt hatte am Dienstag beschlossen, dass die Stadtverwaltung das künftige dritte Büro-Hochhaus im BraWo-Park mieten soll. Dieses Vorhaben hat mit der geplanten Sanierung des maroden Rathaus-Neubaus am Bohlweg zu tun. Was einige Leser nun aber irritiert, ist die Tatsache, dass der Mietvertrag über 30 Jahre laufen soll: „Warum will die Stadt den neuen BraWo-Turm für diese Zeit mieten? Die Sanierung des Rathaus-Neubaus dauert...