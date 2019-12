Schluck und Mord – Weihnachten in Braunschweig

Braunschweig und Weihnachten – war da was? Aber sicher: Weihnachtsmarkt, Shopping-Wahn hinter einer Schlossfassade, Weihnachtswunder. All das ist in der Löwenstadt zu finden, zumindest in dem Buch „Braunschweig’sche Weihnacht“. Die Autoren Hardy Crueger und Till Burgwächter grasen in 24...