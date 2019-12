Diebe stehlen in Braunschweig Baumaschinen

Braunschweig. Die Abgeschiedenheit und Ruhe nach Geschäftsschluss an einer Baumschule nutzten unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Dienstag.

Das Geschäft am Salzdahlumer Weg war laut Polizeibericht am späten Montagnachmittag nach Ladenschluss von den Mitarbeitern verschlossen verlassen worden. Am Dienstagmorgen stellte dann ein 50-jähriger Mitarbeiter ein aufgebogenes Blechdach an einer Halle fest und verständigte die Polizei.

Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht Zutritt zu dem Gelände verschafft. Sie bogen ein Wellblechdach auf und gelangten so in eine Lagerhalle. Dort stahlen sie diverse Baumaschinen, unter anderem einen Akkuschrauber und eine Motorsäge. Danach verschwanden sie laut Polizei unbemerkt. Welche weiteren Maschinen gestohlen worden seien, müssten weitere Ermittlungen zeigen. Der Wert des Diebesgutes liege aber bereits jetzt bei mehreren hundert Euro.