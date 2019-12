Ladendieb wird in Braunschweig sofort verurteilt

Mehrere Täter haben Alkohol im Wert von rund 1500 Euro gestohlen. Im beschleunigten Verfahren wurde einer der Männer durch das Amtsgericht Braunschweig bereits am Folgetag zu einer Geldstrafe verurteilt, wie die Polizei mitteilt.

Am Dienstagabend wurden demnach mehrere Männer in einem Einkaufsmarkt an der Berliner Straße dabei beobachtet, wie sie einen Einkaufswagen mit hochwertigen Alkoholika und einigen Drogerieartikeln beluden. Ein 56-Jähriger schob den vollen Wagen an einer geschlossenen Kasse vorbei, nachdem einer seiner Begleiter das dort angebrachte Gitter für ihn geöffnet hatte. Ein Mitarbeiter des Markts konnte den Haupttäter mit dem Diebesgut stoppen und schließlich an die Polizei übergeben, die den Mann vorläufig festnahm. Die beiden anderen Personen konnten flüchten.

In dem Einkaufswagen fanden die Beamten 34 Flaschen Champagner und Spirituosen sowie sieben Drogerieartikel in einem Gesamtwert von etwa 1500 Euro.

Weil die Gefahr bestand, dass der Mann untertauchen könnte, beantragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein beschleunigtes Verfahren. So wurde der 56-Jährige bereits am Folgetag durch das Amtsgericht Braunschweig zu einer Geldstrafe verurteilt. red