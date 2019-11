Braunschweig diskutiert Laubbläser-Verbot

Laubbläser sind eine große Erleichterung im Garten. Experten sprechen davon, dass ein Laubbläser vier Arbeitskräfte ersetzt. Nun, so fordert die BIBS, sollen in Braunschweig, als erste Stadt in Deutschland, Laubbläser aber verboten werden. Bereits in der nächsten Woche wird der Planungs- und...