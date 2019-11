Autodiebe in Hondelage und im Östlichen Ringgebiet unterwegs

In Hondelage und im Östlichen Ringgebiet wurde vermutlich in der Nacht zu Freitag zu jeweils ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die unbekannten Täter einen 16 Jahre alten VW T4 sowie einen VW Tiguan, Baujahr 2015. Beide Fahrzeuge waren verschlossen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitag zur Mittagszeit: Auf einem Parkplatz des Hauptfriedhofes am Brodweg zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheiben eines Autos und stahlen persönliche Gegenstände, die von außen sichtbar abgelegt waren. Die Fahrzeughalterin war nur etwa 10 Minuten weggegangen. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei: (0531)476-2516.

