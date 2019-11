Diebe stehlen auffallend gelben Mercedes in Braunschweig

Laut Polizeibericht war der auffallend gelbe Mercedes auf dem Gelände einer Firma an der Frankfurter Straße abgestellt. Ein Notdienstmonteur bemerkte am Sonntag zwar einen offen stehenden Bauzaun am Grundstück, aber erst ein 33-jähriger Mitarbeiter der Firma bemerkte am Montagmorgen den Diebstahl des Wagens. Der Wert des Autos liegt bei 80.000 Euro. Mögliche Zeugen melden sich unter (0531) 476-2516.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder