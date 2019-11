Jugendkonferenz: Eishalle und Graffiti-Wände in Braunschweig?

Mit einer Rekordbeteiligung von 170 Jugendlichen fand jetzt die fünfte Braunschweiger Jugendkonferenz im Jugendzentrum Mühle statt. Die Teilnehmer diskutierten über die Zukunft der Stadt und überlegten, was sich ändern sollte – und was sie dafür tun können. Eine Gruppe von der IGS Heidberg will zum...