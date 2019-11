Überall in Braunschweig entstehen neue Kitas

Die Geburtenrate steigt, die vielen Baugebiete ziehen junge Familien an: In Braunschweigs Krippen und Kindergärten wächst der Bedarf rasant. Erstmals gingen in diesem Jahr knapp 60 Familien leer aus bei der Vergabe der Betreuungsplätze. 1000 zusätzliche Plätze sollen bis zum Jahr 2022 geschaffen...