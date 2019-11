Fitnessparcours im Bürgerpark kann ab sofort genutzt werden

Braunschweig. Er befindet am Werkstättenweg zwischen dem Wohnmobilstellplatz und dem Kleingartenverein Okerwiese.

Im Bürgerpark lädt ab sofort ein 133 Quadratmeter großer, barrierefreier Fitnessparcours zum Trainieren ein. Er befindet am Werkstättenweg zwischen dem Wohnmobilstellplatz und dem Kleingartenverein Okerwiese, also nah an Eisenbütteler Weg und Theodor-Heuss-Straße.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, richtet sich das Angebot unter anderem an Läufern, die die beliebte und stark frequentierte Laufstrecke zwischen Volkswagen-Halle und Südsee nutzen. Ein Teil der Fitnessgeräte sei so konzipiert, dass diese auch von Sportlern mit Behinderungen genutzt werden können. Der Fallschutz aus einem Kunststoffbelag sei ganzjährig mit dem Rollstuhl befahrbar.

Am Parcours gibt es Übungsanleitung, außerdem sind Videos über einen QR-Code abrufbar, die die korrekte Ausführung der einzelnen Übungen zeigen. „Zudem können Sportler eine Fitness-App des Herstellers zur individuellen Nutzeranpassung und Trainingsoptimierung auf ihr Smartphone herunterladen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Mit dem Bau der Anlage war im September 2019 begonnen worden, gekostet hat sie laut Stadt rund 65.000 Euro. Die Idee geht zurück auf einen Bürgervorschlag auf der städtischen Ideenplattform „Mitreden“. „Der ursprüngliche Bürgerwunsch war ein Trimm-Dich-Pfad mit dezentralen Gerätestandorten im historischen Bürgerpark“, so die Stadtverwaltung. „Aus der Idee heraus hat sich eine zentrale und zeitgemäße Fitness-Lösung westlich der Oker entwickelt.“ Darüber hinaus greife der Fitnessparcours Empfehlungen des „Masterplan Sport 2030“ auf, niederschwellige Bewegungsangebote in Park- und Grünanlagen für unterschiedliche Altersgruppen und Menschen mit Behinderung einzurichten.