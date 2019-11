Braunschweiger Weihnachtsmarkt – alles was man wissen muss

Die Temperaturen neigen sich langsam, aber stetig dem Gefrierpunkt zu und beim abendlichen Spaziergang bildet der Atem eine weiße Wolke vor dem Gesicht. Schnell wünscht man sich dann einen Glühwein, um die kalten Hände wieder aufzuwärmen.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt eröffnet am 27. November

Lange müssen sich die Braunschweiger dafür nicht mehr gedulden. Bereits am 27. November eröffnet Oberbürgermeister Ulrich Markurth den Braunschweiger Weihnachtsmarkt um 17.45 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie. Bis zum 29. Dezember bleibt der Markt dann jeweils von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und sonntags und feiertags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Eine Ausnahme bilden nur der Erste und der Zweite Weihnachtstag – hier bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Am Samstag, 29. Dezember, endet der Weihnachtsmarkt um 18:30 Uhr mit einem gemeinsamen Singen mit dem Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom. Um 20 Uhr wird der Markt dann geschlossen.

150 Kunsthändler in historischer Weihnachtsatmosphäre

Insgesamt 150 Kunsthandwerker und Marktkaufleute werden mit ihren verzierten Ständen und Hütten auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt rund um den Dom und auf dem historischen Marktplatz vertreten sein. Im Angebot haben sie etwa Holzspielzeug, Schmuckkreationen, Woll- und Fellprodukte sowie Adventsschmuck in unterschiedlicher Machart. Für die Hungrigen wird es Spezialitäten aus Braunschweig und Europa geben – und natürlich einige Glühweinstände .

Flöße im Burggraben auf dem Weihnachtsmarkt fast ausverkauft

Wer eines der beliebten Flöße im Burggraben buchen möchte, sollte sich beeilen. Ein Großteil der verfügbaren Plätze ist bereits ausgebucht. Mittlerweile können auf der Seite der Stadt nur noch einstündige Zeitfenster auf den Flößen gebucht werden. Pro Stunde kostet das Angebot 10 Euro – es müssen mindestens 10 Leute pro Gruppe sein und die Kosten müssen bar vor Ort beglichen werden. Maximal passen 20 Personen in ein Floß im Burggraben, Sitzplätze sind allerdings keine vorhanden.

Momentan sind noch vereinzelte Termine im Dezember frei, unter anderem am Zweiten Weihnachtstag. Buchungen sind direkt bei der Stadt Braunschweig möglich.

Chöre und Blechinstrumenten bieten musikalisches Programm

Der Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder von einem musikalischen Programm begleitet. So spielt etwa das Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom zur Eröffnung an der Burgplatztreppe des Doms.

Außerdem erklingen an allen Adventssonntagen, 01., 08., 15. und 22. Dezember, von 16.20 Uhr bis 16.50 Uhr weihnachtliche Trompeten- und Posaunenklänge von Quarter-Brass auf dem Rathausbalkon, teilt das Stadtmarketing mit.

Am Landesmuseum treten in der Adventszeit ebenfalls mehrere Chöre und Blechbläserensemble auf, etwa das Blasorchester St. Cyriakus, der Chor Lammari Cantat, der Posaunenchor der Propstei Braunschweig, der Chor Das Singding oder die Mascheroder Drehorgelmusik. Zudem gibt es verschiedene Veranstaltungen im Dom.

Anreise mit dem Auto und Parkmöglichkeiten

Wer mit dem Auto anreist, hat die Möglichkeit sein Fahrzeug auf einen der Park & Ride-Standorte abzustellen , etwa am Thüringenplatz, Gänsekamp, Lincolnsiedlung, Petzvalstraße, Friedrich-Seele-Straße oder an der Roten Wiese. Alle sind an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und erreichen die Innenstadt in kurzer Zeit.

Wer in der Innenstadt parken möchte, kann sich zuvor über die Belegungszahlen der Parkhäuser im Internet informieren.

Einen Blick hinter die Kulissen des Braunschweiger Weihnachtsmarktes verspricht eine Stadtführung. Foto: Norbert Jonscher

Stadtführungen in Braunschweig zur Weihnachtszeit

In der Weihnachtszeit werden zudem mehrere spezielle Stadtführungen angeboten. So bietet der „Weihnachtliche Spaziergang rund um den Burglöwen“ auch einen Blick hinter die Kulissen des Weihnachtsmarktes. Die Führung wird vom 27. November bis zum 29. Dezember auf Anfrage angeboten und dauert etwa 1,5 Stunden. Der Treffpunkt ist vor dem Altstadtrathaus am Altstadtmarkt. Die Kosten für die Gruppenführungen betragen 85 Euro pro Person plus vier Euro für einen Weihnachtsmarktgutschein.

Kindheitserinnerungen soll dagegen die Führung „Literarischer Streifzug durch das weihnachtliche Braunschweig“ wecken. Auch diese Führung dauert 1,5 Stunden und kostet 80 Euro pro Person. Die Anmeldungen müssten 24 Stunden vor dem geplanten Termin eingehen, die Termine gebe es auf Anfrage.

Weitere Weihnachtsmärkte in Stöckheim und Timmerlah

Neben dem großen Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz gibt es in Braunschweig in der Adventszeit aber auch mehrere kleinere Advents- und Weihnachtsmärkte. So findet der Weihnachtsmarkt in Stöckheim etwa am Samstag, 30. November, auf dem Stöckheimer Markt statt.

Auch Timmerlah veranstaltet einen eigenen Markt. Hier wird am Sonntag, 1. Dezember, am ersten Advent auf dem Gelände des KKSV Timmerlah gefeiert.

Auch Schuntersiedlung und Gliesmarode planen Markt

In der Schuntersiedlung wird am Donnerstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Freitag, 15. Dezember, von 12 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt ausgerichtet.

Einen Adventlichen Kreativmarkt gibt es bereits am Sonntag, 24. November, von 10.30 Uhr bis 17 Uhr im Begegnungszentrum Gliesmarode.

Weihnachtsmärkte im Braunschweiger Umland

Auch im Umland gibt es einige beliebte Weihnachtsmärkte. So veranstaltet die Stadt Wolfsburg vom 25. November bis zum 29. Dezember einen Weihnachtsmarkt in der Porschestraße mit 66 Ständen.

Auch der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt Goslars erfreut sich bei Touristen und Einheimischen einer großen Beliebtheit.

Weitere Informationen und Links

Wer noch einen der letzten verbliebenen Termine für ein Floß im Burggraben buchen möchte, kann dies direkt auf der Seite der Stadt Braunschweig tun.