Junge Braunschweiger sammeln Ideen für ihre Stadt

Die 5. Braunschweiger Jugendkonferenz findet statt am Donnerstag, 14. November. Gesammelt werden sollen Ideen, die den jungen Bürgern für ein jugendgerechtes Braunschweig wichtig sind. Veranstaltungsort ist das Kinder- und Jugendzentrum Mühle, An der Neustadtmühle 3. Die Konferenz beginnt um 8.30 Uhr und dauert bis gegen 17 Uhr. Von 16 Uhr an werden, so teilt es die Stadt mit, die Forderungen und Projektideen Vertretern aus Politik und Verwaltung vorgestellt.

Ziel ist, dass die von den Jugendlichen aufgestellten Forderungen gehört werden und sie mit Beteiligung der Jugendlichen nach Möglichkeit umgesetzt werden. „Die Themen der Konferenz werden nicht vorgegeben“, betont die Verwaltung. Jugendliche können über www.jugendkonferenz-braunschweig.de Themen und Ideen posten und darüber abstimmen. Die Themenwahl für die Konferenz liege ganz in ihren Händen. Auch am Konferenztag können noch Themen mitgebracht werden. Schüler können für den Tag eine Schulbefreiung beantragen, denn auch die Schulen unterstützen das Projekt. Für Essen, Snacks und Getränke ist gesorgt.

Die Braunschweiger Jugendkonferenz findet seit 2011 alle zwei Jahre statt und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren. Sie ist ein Beteiligungsprojekt der Jugendförderung sowie weiterer Kooperationspartner, wie dem Jugendring, dem Treff der Awo im Bebelhof, dem Büro für Migrationsfragen, den Falken und dem Jugendforum. Außerdem beteiligen sich die Bürgerstiftung und der Jugendmigrationsdienst der Caritas.

Kontakt: Marion Düe, marion.duee@braunschweig.de,