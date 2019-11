Betrunkener belästigt Fahrgäste in Braunschweiger Straßenbahn

Braunschweig. Ein stark alkoholisierter Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Der 49-Jährige hatte jugendliche Fahrgäste in einer Straßenbahn belästigt.

Ein 32-jähriger Mitarbeiter der Verkehrs GmbH, der sich am Donnerstag ebenfalls in der Bahn befand, sprach den betrunkenen Mann an. Dieser versuchte sofort, ihm mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was jedoch misslang. Der Helfer erlitt aber eine Kratzwunde im Gesicht.

Die Polizei konnte den Täter schließlich festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille bei dem Beschuldigten. „Zur Verhütung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen“, teilen die Beamten mit.