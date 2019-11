Polizei erwischt in Braunschweig drei Kinder mit Zigaretten

Die Polizei hat Kinder beobachtet, die Zigaretten bei sich hatten und informierte die Eltern. Laut einer Mitteilung veranstaltete die Polizei am Dienstagnachmittag, 17.15 Uhr, im Theaterpark eine Jugendschutzkontrolle. Dabei beobachteten die Beamten drei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren, die jeweils eine Zigarette in der Hand hielten. Als die Jungen die Polizei erkannten, warfen sie die Zigaretten schnell weg. Die Tabakwaren sowie ein mitgeführtes Feuerzeug nahmen die Polizisten an sich und vernichteten sie noch vor Ort.

Die Eltern der drei Jungen wurden von der Polizei über die Kontrolle und das Auffinden der Zigaretten in Kenntnis gesetzt.

Von der Polizei haben die Kinder laut der Mitteilung keine weitere Strafe zu befürchten, da nach dem Jugendschutzgesetz nur die Abgabe von Tabakwaren an Kinder und Jugendliche verboten ist. red