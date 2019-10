Baugebiet „Heinrich der Löwe“: Eigentumswohnungen höchst begehrt

Panzer gibt es hier keine mehr – 2003 rollte der letzte „Leo“ aus der Halle. Die Soldaten zogen ab. Nur der alte Kasernenzaun steht noch und erinnert an militärische Zeiten. Doch auch er wird bald abgerissen. In die frühere Heinrich-der-Löwe-Kaserne in Rautheim sind die Häuslebauer eingezogen. Grundstücke sind hier schon lange nicht mehr zu haben. Ein starker Trend: das immobile Kapitalanlageobjekt („Betongold“). Und das ist der...