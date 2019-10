Übergriffe auf Haus von David Janzen: Tatverdächtiger ermittelt

Die Tür des Mehrfamilienhauses wurde in der vergangenen Woche zweimal beschmiert. In den Briefkästen war eine übelriechende Substanz, die Unwohlsein und Augenreizungen hervorrief.

Die Polizei meldet einen schnellen Ermittlungserfolg: Nach den letzten Übergriffen gegen den Sprecher des „Bündnisses gegen Rechts“, David Janzen, gibt es einen Tatverdächtigen. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, handelt es sich um einen 27-Jährigen aus der rechten Szene, der bereits wegen Körperverletzung verurteilt ist.

Die Tür des Mehrfamilienhauses, in dem Janzen wohnt, war in der vergangenen Woche zweimal beschmiert worden – mit einer roten, zähflüssigen Substanz, vermutlich Ketchup, so Janzen. Im Briefkasten war zudem eine Flüssigkeit, die Augen-, Haut und Atemwegsreizungen hervorrief. Außerdem befanden sich rechtsextreme Aufkleber an der Tür, darunter auch solche der rechtsextremen Kampfsportgruppe Adrenalin 38 mit dem Symbol eines Schlagrings. Bereits vor einigen Monaten war die Haustür mit der Drohung „Wir töten dich! Janzen“ beschmiert worden.

Die Polizei habe am Donnerstag die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt, die den Tatverdacht weiter erhärten, so Weinmeister. „Der 27-Jährige macht gegenüber der Polizei keine weiteren Angaben zu den vorgeworfenen Taten. Die Ermittlungen dauern an.“ Jetzt werde sich die Staatsanwaltschaft damit befassen. Die Polizei gehe zunächst von Sachbeschädigung und Körperverletzung aus.

Weinmeister betont, dass unabhängig von den aus Sicht der Ermittler damit aufgeklärten Straftaten die Schutzmaßnahmen für Janzen fortgeführt werden: Die Polizei fährt regelmäßig bei ihm Streife und schaut sich im Umfeld um, außerdem sind auch zivile Kräfte verdeckt im Einsatz.