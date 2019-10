Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto saß am Mittwochabend eine Katze auf einem Baum fest – ihr kletterte die sechsjährige Besitzerin nach. Dann musste die Feuerwehr ausrücken.

Braunschweig: 6-Jährige will Katze retten – Feuerwehreinsatz

Ein ungewöhnliches Ereignis erforderte am frühen Mittwochabend den Einsatz der Braunschweiger Berufsfeuerwehr: Ein 6-jähriges Mädchen wollte nach Angaben der Feuerwehr ihren jungen Kater „Hugo“ aus einem Baum retten. Dabei unterschätzte es die Höhe des Baumes und die Angst von „Hugo“, der sich immer höher in den Baum hinaufbewegte.

Das Mädchen kletterte der Katze nach – und saß fest

Nach kurzer Zeit hatte das Mädchen eine Höhe erreicht, die dann ihre Eltern beunruhigte. Das Kind konnte sich nicht mehr selbstständig aus den Baum befreien. Daraufhin riefen die Eltern die Feuerwehr. Doch als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, hatte sich das Mädchen schon aus ihrer misslichen Lage befreit. Bis auf ein paar kleine Schürfwunden blieb die 6-Jährige unverletzt.

Kind gerettet, Katze immer noch im Baum

Der Kater „Hugo“ hingegen saß immer noch im Baum fest. „Unter Zuhilfenahme von etwas Katzenfutter“, wie die Feuerwehr mitteilt, konnte der Kater angelockt werden – und verließ unter lautem Miauen schließlich den Baum. Auch wenn Einsätze zur Rettung von Katzen aus Bäumen in nahezu allen Kinderbüchern auftauchen, so geschehen sie laut der Feuerwehr Braunschweig in der Realität doch äußerst selten.