Blindgänger im Braunschweiger Norden wird Donnerstag entschärft

Bei Sondierungsarbeiten im Auftrag des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist am Mittwoch zwischen dem Waller See und dem Mittellandkanal eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll sie am Donnerstag entschärft werden, voraussichtlich am Mittag. Es sei vorgesehen, die Zünder mit Hilfe eines Wasserschneidegeräts zu entfernen.

Evakuierungen von Wohnungen sind laut Stadtverwaltung nur in sehr geringem Umfang erforderlich: Waller See 100, 102, 104; Veltenhöfer Straße 8M; Heideblick 30, 30A, 40; Horstkamp 2. Am Vormittag wird es Lautsprecherdurchsagen geben. In dem Gebiet liegen einige Kleingärten. Bis 10 Uhr muss alles geräumt sein. Ab diesem Zeitpunkt wird eine Kontrolle erfolgen. Anlaufstelle für Betroffene, die eine Unterkunft benötigen, ist ab 9 Uhr das Feuerwehrhaus Veltenhof, Wendener Weg 10. Wer einen Krankentransport benötigt, kann sich ab sofort melden: (0531)19-222.

Mit Hilfe von wassergefüllten Stahlcontainern soll die Fundstelle während der Entschärfung abgeschirmt werden. Dadurch werde erreicht, dass die Wohngebiete und Industriegebiete in Wenden nicht evakuiert werden müssen – und dass die A2 nicht gesperrt werden muss. Nur am Waller See müssten einige Unternehmen den Betrieb vorübergehend einstellen, so die Stadt. Ab Donnerstagmorgen, 9 Uhr, ist ein Bürgertelefon geschaltet: (0531) 2345678. Der Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal wird ab 11 Uhr eingestellt, ebenso der Flugverkehr auf dem Flughafen Waggum.