Motorroller entwendet, beschädigt und wieder abgestellt

Eine Überraschung folgte der nächsten, als erst der Diebstahl eines Motorrollers festgestellt und kurz darauf das Fahrzeug stark beschädigt wieder aufgefunden wurde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde laut Polizei-Mitteilung in Lehndorf ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki entwendet. Der Roller war zuvor ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und wurde am Dienstagabend zuletzt gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 8.30 Uhr, stellte der 53-jährige Fahrzeughalter fest, dass sich der Motorroller nicht mehr am Abstellort befand. Zu seiner Verwunderung fand er kurz darauf in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz eines Bäckers seinen Roller wieder. Unbekannte hatten das Lenkradschloss geknackt und diverse Kabel am Lenkradschloss sowie an der Batterie durchtrennt. Teile der Verkleidung waren stark beschädigt, ein Spiegel fehlte. Der Fahrzeughalter erstattete Anzeige wegen schweren Diebstahls. red

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder