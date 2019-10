Bürgermeisterin Anke Kaphammel und Bürgermeister Helmut Blöcker legten am Dienstag einen Kranz am Ehrenmal auf dem Stadtfriedhof nieder.

Erinnerung an die Bombennacht in Braunschweig

Gedenken an die sogenannte „Bombennacht“ vor 75 Jahren in Braunschweig – im Dom wurde in der Nacht zum Dienstag ein Gedenkkonzert veranstaltet (siehe Kultur), Vertreter der Stadt und des Rates legten am Dienstag Kränze am Ehrenmal auf dem Stadtfriedhof nieder.

Gedenken an die Toten, Verletzten und Traumatisierten des schwersten Luftangriffes der Alliierten am 15. Oktober 1944.

Damals hatten mehr als 200 britische Bomber 40 Minuten lang tonnenweise Spreng- und Brandbomben über der Stadt abgeworfen, mehr als 90 Prozent der einzigartigen Fachwerk-Innenstadt wurde spätestens beim anschließend einsetzenden Feuersturm zerstört, mehr als 1000 Menschen kamen ums Leben.

Das alte Braunschweig war im auf vollständige Zerstörung angelegten Luftangriff der Briten untergegangen, ein Vernichtungsschlag in einer ganzen Kette von Luftangriffen, die es ohne die Entfesselung der Zweiten Weltkrieges durch Deutschland nicht gegeben hätte.

Legendär ist bis heute die sogenannte „Wassergasse“, durch die in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober 1944 mehr als 20.000 Menschen gerettet werden konnten. Sie waren in den Bunkern eingeschlossen und drohten angesichts der Hitze und des Sauerstoffentzugs durch die Bomben und Flammen zu ersticken.

Bürgermeisterin Anke Kaphammel und Bürgermeister Helmut Blöcker sowie Ratsvertreter erinnerten am Dienstag daran in einer sehr kurzen Zeremonie. Kränze der Stadt sowie der Fraktionen von SPD und CDU wurden niedergelegt. Ein Besucher sagte am Rande: „Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, was damals geschah, aber es ist richtig, daran zu denken und zu erinnern. Wir selbst haben großes Glück, denn die letzten 75 Jahre waren die beste Zeit, die es je gab.“