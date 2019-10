Diebe plündern in Braunschweig Baustelle Ackerstraße

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich in der Ackerstraße in Braunschweig ereignete.

Braunschweig. Eine Beute im Wert von mehreren 10.000 Euro haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Ackerstraße in Braunschweig gemacht.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, bei dem zwischen 11. und 14. Oktober eine Vielzahl von Werkzeugen gestohlen wurde. Am Wochenende brachen Unbekannte auf der Großbaustelle in der Ackerstraße zwei Container auf, stahlen eine große Rüttelplatte, zwei Schmutzwasserpumpen, Bohrkerngeräte, zwei Kanalbaulaser, eine Kettensäge und einige andere Gerätschaften. Schaden: mehrere 10.000 Euro. Laut Polizei müssen mehrere Täter mit mindestens einem großen Fahrzeug am Werk gewesen sein. Zeugenhinweise unter (0531) 476-3515. red