Raubüberfälle: Zwei Frauen in Braunschweig mit Pistole bedroht

Zwei Frauen sind in den vergangenen Tagen in Braunschweig Opfer von bewaffneten Raubüberfällen geworden. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurden die Frauen – eine am Donnerstag- und eine am Samstagabend – auf ihrem Weg nach Hause von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie zur Herausgabe von Wertgegenständen aufforderte – und schließlich mit einer Schusswaffe bedrohte.

Raubüberfall in Braunschweig: Täter verschwindet im westlichen Ringgebiet

Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag in der Hermannstraße. Die 25-Jährige war allein zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich ein Mann von hinten näherte und sie aufforderte, ihm ihr Handy und ihr Portemonnaie zu geben. Der Mann hatte laut Polizei die Kapuze seiner Jacke tief ins Gesicht gezogen – und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Die Frau kam der Forderung nach. Daraufhin verschwand der Täter in den Straßen des westlichen Ringgebiets.

Unbekannter bedroht weitere Frau mit Schusswaffe

Am Samstagabend dann ein ähnlicher Fall: Eine 34-Jährige kam gegen 22.40 Uhr von einer Feier. Plötzlich hört sie in der Schölkestraße schnelle Schritte hinter sich. Zunächst ging die Frau davon aus, dass es wohl nur jemand eilig hatte. „Dann sprach sie der Mann von hinten an und forderte sie auf, ihr Portemonnaie herauszugeben“, teilt die Polizei mit. Auch in diesem Fall verbarg der Täter sein Gesicht unter einer Kapuze und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Die 34-Jährige erschrak und erklärte dem Unbekannten, dass sie gar nichts bei sich hatte. Daraufhin verschwand er ohne Beute.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen schwerer räuberischer Erpressung.