Pompöse Eröffnung des Astor Filmtheaters in Braunschweig

Mit glamourösen Revue-Girls, einem quirligen Freddie-Mercury-Darsteller und einem brandaktuellen Blockbuster auf der großen Leinwand: Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe machte die Wiedereröffnung seines Großkinos an der Langen Straße am Mittwoch zu einem erinnerungsträchtigen Abend. Das C1 Cinema in Braunschweig wird zum Astor Filmtheater Aus dem C1 Cinema ist nach der Renovierung das Astor Filmtheater geworden. Fast acht Millionen...