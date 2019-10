Wilde Winddrachen am Braunschweiger Nußberg

Am Sonntag steigen wieder Drachen in Braunschweigs Lüfte.

Braunschweig. Im Prinzenpark in Braunschweig gehen am kommenden Sonntag wieder zahlreiche Winddrachen in die Luft – auch Profigeräte sind dabei.

Von der kleinen, selbstgebastelten Amateur-Rakete bis hin zum erfahrenen Profigerät – am kommenden Wochenende fliegen die Drachen wieder im Prinzenpark. Am Sonntag, 13. Oktober, findet das 36. Drachenfest an den Hängen des Nußbergs statt.

Bereits in den vergangenen Jahren besuchten einige tausend Besucher das Drachenfest im Prinzenpark, gibt das Eventteam des Drachenfestes in einer Mitteilung an. Wie in den vergangenen Jahren werden auch wieder professionelle Drachenflieger vor Ort sein, die sicher auch den einen oder anderen Tipp zu bieten haben.

Rund um die Drachen werden die Veranstalter und die Unterstützer auch wieder ein Kinderprogramm, unter anderem mit Hüpfburg und den Maskottchen Öfi (Öffentliche Versicherung) und Henri (Basketball Löwen) auf die Beine stellen, dazu gebe es wieder ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.

„Das Drachensteigen ist ein absolutes Highlight des Herbstes und wir freuen uns besonders, diese außergewöhnliche Familienveranstaltung hier an einem der schönsten Plätze Braunschweigs feiern zu können“, so Alexander Wicher vom Eventteam des Drachenfestes. „Wir hoffen natürlich, dass wir auch in diesem Jahr mal wieder den Wind auf unserer Seite haben werden.

Im vergangenen Jahr sorgten sommerliche Temperaturen bei Sonnenschein für zahlreiche Besucher, die geringe Windstärke jedoch für einige verzweifelnde Eltern.“

Das Drachenfest findet am 13. Oktober 2019 von 10 bis 17 Uhr im Prinz-Albrecht- Park statt. red