Ölspur: B1 Richtung Braunschweig am Raffturm gesperrt

Die Hannoversche Straße auf der B1 zwischen Neudammstraße und Große Straße in Braunschweig ist am Montagmorgen aufgrund der Beseitigung einer Ölspur für etwa eine Stunde lang gesperrt worden. Der Grund: In der Nähe des Raffturms war einem Autofahrer der Motor geplatzt. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage. Kurz vor 8 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Während der Beseitigung wurden ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Polizei rechnete mit einem Stau um das Gebiet.