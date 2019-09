Startschuss fürs neue Kufa-Haus am Westbahnhof

Ein herzhaftes, fröhliches „ENDLICH“ war am Freitag von vielen zu hören: Das neue Soziokulturelle Zentrum „Kufa-Haus“ am Westbahnhof wurde eröffnet. Die Besucher konnten alle Räume ansehen – es gab Musik, Theater, Yoga und vieles mehr. Oberbürgermeister Ulrich Markurth erinnerte zum Auftakt an den...