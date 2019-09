Polizei Braunschweig kontrolliert Wege der Schulanfänger

Die Polizei will vor den Schulen das Halten in zweiter Reihe verhindern.

Die Kontrollen zeigten unterschiedliche Verhaltensweisen mit Blick auf die Elterntaxis auf, teilt die Polizei mit. Auch in dieser Woche waren Polizeibeamte morgens zwischen 7.30 und 8.15 Uhr vor einigen Braunschweiger Grundschulen unterwegs, um den Schulweg der Schulanfänger zu kontrollieren.

Obwohl die Schüler den Schulweg grundsätzlich zu Fuß bestreiten sollen, werden einige Kinder aus verschiedenen Gründen von ihren Eltern mit dem Auto gefahren, heißt es in der Mitteilung. Hierbei sei aufgefallen, dass sich zum Beispiel in Waggum die allermeisten Eltern an die Straßensperrungen hielten und ihre Kinder abgesetzt in Nebenstraßen aussteigen ließen. Den Rest des Weges liefen die Schüler – auch wenn das Wetter wie in den vergangenen Tagen etwas ungemütlicher sei und es teilweise regne.

An anderen Schulen müssten die Polizisten immer wieder tätig werden, um unter anderem das Halten in zweiter Reihe zu verhindern. Hierdurch entstünden unübersichtliche und gefährliche Situationen für die Schulanfänger, die es zu vermeiden gelte.