Nach Umbau: C1 Braunschweig schließt – Astor öffnet im Oktober

Ende dieser Woche geht eine Ära zu Ende: am Sonntag, 22. September verabschiedet sich das C1 Cinema und wird am 10. Oktober mit einer großen Wiedereröffnungsfeier als Astor Filmtheater neu geboren. Das kündigt Theaterleiter Frank Oppermann in einer Pressemitteilung an. Das Astor Filmtheater dürften einige Kino-Fans vielleicht schon aus Hannover kennen.

In den zurück liegenden 14 Monaten konnte der Kinogast in den bereits renovierten Kinosälen erkennen, dass nicht nur renoviert, sondern eine neue Ära eingeläutet wird, heißt es in der Mitteilung. So wurden die Technik und die Sitze erneuert. Aber: Ab dem 10. Oktober wird das Kino nicht nur ein komfortables Ambiente mit hochwertigen Sesseln bieten, sondern auch den Service ausbauen, verspricht die Mitteilung. In den Logen wird am Platz bedient und Garderobe und Begrüßungsgetränk gehören zum Kinobesuch dazu. red