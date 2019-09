Braunschweiger erkennt Betrugsmasche rechtzeitig

Ein 38-Jähriger hat am Montag einen Anruf erhalten, bei dem ihm mitgeteilt wurde, er habe in einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Betrag gewonnen. Zur weiteren Abwicklung der Gewinnauszahlung werde sich in Kürze ein Unternehmen melden. In einem zweiten Telefonat wurde der Mann am Dienstagmorgen dazu aufgefordert, die Bearbeitungsgebühren für den Notar in Höhe von knapp 1000 Euro im Vorfeld entrichten. Dem 38-Jährige war dies nicht geheuer und brach den Kontakt ab, so dass ihm kein Schaden entstand. Der Mann informierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs einleitete. Die Polizei indes warnt vor solchen Betrügern.

