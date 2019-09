Startschuss für Quartier „Berliner Straße“ in Braunschweig

Über dem früheren Praktiker-Gelände drehen sich die Baukräne. Das rund 20.000 Quadratmeter große Areal an der Ecke Kurzekampstraße nimmt allmählich Form an. Der Rohbau eines mehrgeschossigen Parkhauses für rund 300 Autos steht. 78 Millionen Euro Jetzt folgte im „Quartier Berliner Straße“, so heißt...