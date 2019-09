Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck in Braunschweig

Braunschweig. Diversen Schmuck hat ein Unbekannte, der sich als Wasserwerker ausgegeben hat, am Montag gegen 8.45 Uhr am Schwarzen Berg erbeutet.

Zu der Zeit klingelte ein etwa 165 bis 170 Zentimeter großer Mann an der Wohnungstür einer 90-Jährigen am Roggenkamp, so die Polizei. Er habe vorgegeben, Wasserwerker zu sein und lotste die Bewohnerin ins Badezimmer. Nachdem der Mann (dunkelblond, rundes Gesicht, kräftige Statur) die Wohnung kurz darauf wieder verließ, wurde die Frau misstrauisch. Sie stellte fest, dass eine Schmuckschatulle mit diversem Schmuck fehlte. Der Wert der Beute, so die Polizei, dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Denkbar sei, dass er zuvor bereits an mehreren Türen geklingelt habe.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich telefonisch zu melden unter (0531) 4762516.