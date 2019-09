Täter raubt Taxifahrer in Braunschweig aus

Der Mann hatte einen Fahrgast, der laut Polizei 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß war, im Bereich des Frankfurter Platzes aufgenommen. Die Fahrt endete für den Passagier, der dunkel gekleidet und schlank war sowie eine auffallend schmale spitze Nase hatte, an der Münchenstraße, Ecke Am Jödebrunnen. Hier verlangte der Unbekannte plötzlich unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargelds, so die Polizei. Nachdem er Geldscheine im Wert von mehreren 100 Euro bekommen habe, sei der Unbekannte Richtung Am Jödebrunnen geflüchtet. Eine Fahndung sei erfolglos geblieben.

