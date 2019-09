Wasserrohrbruch: Bundesallee in Braunschweig ist gesperrt

Das teilt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH am Montag mit. Die Busse der Linie 433 müssen während der Sperrung eine Umleitung zwischen Braunschweig, Rudolfplatz und Watenbüttel fahren, heißt es in der Mitteilung. Zwischen der Haltestelle Am Grasplatz in Watenbüttel und der Haltestelle Hildesheimer Straße fahren die Busse über die A 392.

Die PTB, das Thünen-Institut, das Kanzlerfeld und Lehndorf können von der Linie 433 nicht angefahren werden. Fahrgäste werden daher gebeten, andere Verbindungen zu nutzen. Alle Infos dazu sind auch erhältlich unter www.bsvg.net/fahrplan. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, ist laut Verkehrs GmbH noch nicht absehbar. Fahrgäste werden gebeten sich rechtzeitig zu informieren unter (0531) 3832050.