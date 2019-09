Marihuana-Geruch weckt Interesse der Braunschweiger Polizei

Braunschweig. Drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren haben an der Münzstraße Marihuana geraucht. Das weckte die Aufmerksamkeit der Polizei.

Denn der Geruch zog am Samstag gegen 4.45 Uhr direkt durch das Fenster der Wache an der Münzstraße. Einer der drei hatte weitere Konsumutensilien bei sich, ein anderer leistete während der Durchsuchung Widerstand, so die Polizei. Die Rauch-Utensilien und mehrere Tütchen, die offensichtlich weitere Drogen enthielten, wurden sichergestellt.

Einer habe die Polizisten beleidigt und ihnen gedroht. Es wurden Strafanzeigen wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Widerstand gegen Polizeibeamte erstellt.