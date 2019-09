Klinikum Braunschweig hat neuen Pflegedirektor

Heller war im Juni nach fast 18 Jahren Dienst als Pflegedirektor in den Ruhestand gegangen, teilt das Klinikum mit. Die Position der stellvertretenden Pflegedirektorin übernimmt Ina Wegner.

Faßmann-Heins komme von der AKH-Gruppe mit Krankenhaus-Standorten in Celle und Peine. Dort wirkte er zuletzt als Konzernpflegedirektor verantwortlich für den Pflege- und Funktionsdienst beider Standorte, darüber hinaus war er der operative Geschäftsführer der AKH ambulant gGmbH. Damit umfasste seine Personalverantwortung für den Pflege- und Funktionsdienst insgesamt etwa 1200 Mitarbeiter. Zudem war Faßmann-Heins Mitglied der dortigen Krankenhausdirektorien. Nach dem Abitur, so heißt es weiter, war er im Zivildienst als Rettungshelfer beim DRK tätig. Es folgte eine Ausbildung zum Krankenpfleger, bevor er nach kurzer Zeit im Beruf die erste Führungsposition als stellvertretende Stationsleitung der Nephrologie und Dialyse übernahm. Der heute 44-Jährige absolvierte zudem noch ein Studium des Pflege- und Gesundheitsmanagements an der Fachhochschule Osnabrück mit dem Abschluss als Diplomkaufmann (FH). Zum Ende des Studiums wechselte er ins Unternehmenscontrolling der KRH. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Für ihn sei es besonders spannend, einerseits die „Regelversorgung“ der Bevölkerung und andererseits Spitzenmedizin auf Universitätsniveau zu vereinigen.

Ina Wegner. Foto: Peter Sierigk

Ina Wegner ist seit vier Jahren im Klinikum Braunschweig. Zuletzt arbeitete sie als Pflegedienstleitung in der Salzdahlumer Straße. Sie verantwortete die Bereiche der Chirurgischen Klinik und Ambulanz, Chirurgisch-Neurochirurgischen Intensivstation, Klinik für Herz-, Lungen- und Gefäßerkrankungen mit EKG und Herzkatheter-Labor sowie der Elektrophysiolgie und Rhythmologie, Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Anästhesiologische Intensivstation, Klinik für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie und Herz-Thorax-Gefäß-Intensivstation.