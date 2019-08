Ein Mann bespuckte am Donnerstag einen Rettungswagen während eines Einsatzes.

Braunschweig. Ein Mann fühlte sich am Donnerstag von einem Rettungswagen gestört, der während eines Einsatzes auf der Straße parkte.

Unbekannter bespuckt in Braunschweig Rettungswagen im Einsatz

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Rettungswagen in der Kreuzkampstraße in Braunschweig bespuckt.

Rettungswagen war im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr Braunschweig war der Einsatzwagen aufgrund eines Krankentransports vor Ort. Als die Sanitäter das Fahrzeug auf der Straße parkten, um den Patienten ins Gebäude zu bringen, fühlte sich ein Verkehrsteilnehmer wohl gestört.

Türklinke und Windschutzscheibe bespuckt

Der Mann wartete, bis die Sanitäter im Gebäude waren, dann stieg er aus seinem blauen Transporter und bespuckte das Rettungsfahrzeug. Die Sanitäter stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass der Mann die Türklinke sowie die Windschutzscheibe bespuckt hatte.