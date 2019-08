Bienroder Kiesteich: Kein Baden, aber Sport und Erholung

Am Mittwochabend stimmt der Bezirksrat Wabe-Schunter-Beberbach über eine Vorlage der Verwaltung ab. Darin festgelegt sind Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsraums. Kostenpunkt: knapp eine halbe Million Euro. Der Vorstoß fällt in eine Zeit, in der die Zahl der Anwohner im direkten Umfeld des...