Sie flitzen durch Braunschweig: 2019 – ein Jahr der Ratte

Ursprünglich war sie in Nordostasien beheimatet, lebte dort zumeist in Wäldern: die Wanderratte (Rattus norvegicus), ein Nagetier aus der Familie der Langschwanzmäuse. Europa erreichte sie erst im 18. Jahrhundert, per Schiff. Heute ist die Wanderratte auf allen Kontinenten unterwegs – sie begleitet...