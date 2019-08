In einem Braunschweiger Hotel hat ein Unbekannter Bargeld rund um die Rezeption gestohlen. (Symbolbild)

Braunschweig. Unter falschem Namen hat sich ein Mann in ein Hotel Am Magnitor eingebucht. Nachts öffnete er Schränke rund um die unbesetzte Rezeption.

Falsche Personalien: Diebstahl in einem Braunschweiger Hotel

Hier entwendete der Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch nach Polizeiangaben Bargeld und entsprechende Behältnisse. Noch bevor die Rezeption am nächsten Morgen besetzt war, verschwand der Verdächtige aus seinem Zimmer. Auch die Rechnung für das Hotel wurde nicht bezahlt. Die Höhe des entwendeten Bargelds liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.