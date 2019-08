Drogerie-Riese Müller eröffnet am 22. August in Braunschweig

Drei Mal Rossmann, drei Mal dm – nun geht mit Müller eine weitere Drogeriekette in der Braunschweiger Innenstadt an den Start. Am Kattreppeln,Ecke Damm, dort wo bis März 2019 Sportscheck ansässig war, schließt Müller eine innerstädtische Lücke – auf zwei Etagen und rund 2.300 Quadratmetern. Ab...