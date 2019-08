Braunschweiger Polizei sucht unbekannte Zeugin

Mit Hilfe des Bildes aus einem Video sucht die Polizei Braunschweig eine wichtige Zeugin zu einer Körperverletzung im Februar. Am Samstag, 9. Februar, in den Morgenstunden war ein 24-jähriger Mann an der Bushaltestelle Dankwardstraße von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen und verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dessen Angaben waren ihm die Angreifer völlig unbekannt, und auch das Motiv konnte sich der Verletzte nicht erklären.

Nach Ermittlungen und Auswertungen verschiedener Videoüberwachungen konnte schließlich das Bild einer jungen Frau gesichert werden, die eine wichtige Zeugin für die genannte Tat sein könnte.

Nach einer internen Fahndung ohne Erfolg gab das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung des Bildes der Unbekannten frei.

Die Polizei Braunschweig bittet die Zeugin oder andere Personen, die Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer (0531) 476-3115 in Verbindung zu setzen. red