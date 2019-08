Sarah Connor tritt bei Sommer-Open-Air in Braunschweig auf

Die Konzerte im Jahr 2019 sind noch gar nicht gestartet, da steht schon die erste Künstlerin für die nächste Ausgabe der Open-Airs im Braunschweiger Raffteichbad fest.

Sarah Connor kommt nach Braunschweig

Wie die die Agentur „undercover“ auf ihrer Facebook-Seite bekanntgab, tritt Sarah Connor im Rahmen ihrer Herz-Kraft-Werke-Tour am 31. Juli 2020 auf der Volksbank BraWo Bühne auf.

Max Giesinger, Bosse und Pur im Raffteichbad

Den Auftakt der diesjährigen Sommer-Open-Airs macht am 23. August Max Giesinger, bevor einen Tag danach Bosse im Raffteichbad auftritt. Am 25. August ist dann die Band Pur an der Reihe.