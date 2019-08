Heidbergsee-Triathlon in Braunschweig sorgt für Sperrungen

Wegen des 17. Sparkassen-TTB-Triathlons am Heidbergsee wird am Sonntag, 11. August, in der Zeit von 11 bis 13.45 Uhr die Salzdahlumer Straße ab dem Einmündungsbereich Griegstraße stadtauswärts Richtung Salzdahlum für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist laut Stadt auch der Mascheroder Kreisel, an dem eine Ost-Westquerung (Am Steintore/Stöckheimstraße) nicht möglich sein wird. Mascherode ist über Griegstraße – Welfenplatz – Engelsstraße – Möncheweg zu erreichen. Weiter steht als Umleitungsstrecke nach Salzdahlum der Salzdahlumer Weg aus Stöckheim kommend zur Verfügung. In Mascherode selbst kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

