Einem überholenden Auto musste eine Frau in Braunschweig ausweichen. Sie erlitt einen Schock.

Frau muss in Braunschweig Auto ausweichen – Schock

Zu einem Unfall sucht die Polizei Zeugen. Eine 68-Jährige fuhr am Dienstag, 13.38 Uhr, auf dem Wilhelmitorwall in Richtung Gieseler. Hier musste sie einem entgegenkommenden schwarzen Fahrzeug ausweichen, das plötzlich zum Überholen ansetzte. Die 68-Jährige überfuhr einen Poller, berührte ein geparktes Auto und kam schließlich an einer Hausmauer zum Stehen. Die Frau erlitt einen Schock. Sachschaden: etwa 25.000 Euro. Zeugen, die Angaben insbesondere zu dem überholenden schwarzen Fahrzeug machen können, melden sich unter (0531) 476-3935. red