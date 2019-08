89-Jähriger rammt mit Auto Mauer und Baum in Braunschweig

Hohen Schaden hat ein 89-Jähriger mit seinem Auto an der Berliner Straße in Braunschweig angerichtet.

Lediglich Sachschaden verursachte ein Verkehrsunfalles am Montagvormittag. Ein 89-jähriger Mann wollte laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt an der Berliner Straße anhalten. Beim Einparken verwechselte der Rentner Gas- und Bremspedal, so dass der Wagen mit Automatikgetriebe einen Satz nach vorn machte. Dabei streifte er den neben ihm stehenden Wagen, durchbrach eine kleine Mauer und überfuhr einen Baum, so dass dieser auf den Gehweg fiel. Der Mann blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 5500 Euro. red