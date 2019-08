Einbruch in Schule - Süßigkeitenklau und rechte Parolen

Danke eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen, die vorher in eine Schule eingestiegen waren (Symbolbild).

Braunschweig. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die mutmaßlichen Einbrecher in Wenden gestellt werden. Sie hatten unter anderem eine rechte Parole hinterlassen.

Einbruch in Schule – Süßigkeiten geklaut und Parolen geschmiert

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein junges Duo nach einem Einbruch in das Lessinggymnasium gestellt werden. Wie die Polizei am Freitagabend berichtet, hatte ein 37-jähriger Mann in der Nacht zu Freitag zwei verdächtige Personen beobachtet, die sich über Hinterhöfe im Braunschweiger Stadtteil Thune geschlichen hatten und verständigte die Polizei.

Süßigkeiten aus dem Braunschweiger Lessinggymnasium geklaut

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren schließlich in Wenden angehalten werden, auf die die Beschreibung zutraf.

Bei der Kontrolle der Personen konnten jedoch eine Vielzahl von Süßigkeiten und weitere Gegenstände gefunden werden, die zweifelsfrei aus dem Lessinggymnasium in Wenden stammten. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass dort eine Tür offen stand.

Aufgerissene Süßigkeiten im Gebäude der Schule verteilt

Im Inneren der Schule wurde die Tür zum Sekretariat gewaltsam geöffnet. Im Gebäude lagen unter anderem diverse Süßigkeiten verteilt, zum Teil waren diese aufgerissen.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände, die bei den jungen Männern gefunden wurden, liegt bei mehreren hundert Euro.

Rechte Parolen an Schultür geschmiert

An einer Tür der Schule entdeckten die Beamten noch rechte Parolen, die nach ersten Erkenntnissen von dem 19-Jährigen dort angebracht worden waren. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilte, handelt es sich bei dem jungen Mann aber nicht um einen bisher einschlägig bekannten Neo-Nazi.

Auf dem Hinterhof in Thune wurde ein offenstehendes Fahrzeug entdeckt, so dass weiter der Verdacht des Einbruchs in den Wagen besteht.

Polizei Braunschweig fertigt mehrere Strafverfahren

Die beiden Beschuldigten machten gegenüber der Polizei keine Angaben zu den Vorwürfen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchs in die Schule, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Einbruchs in ein Auto gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.