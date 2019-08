Bei einem Unfall in Braunschweig ist am Mittwoch ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Radfahrer wird in Braunschweig auf die Straße geschleudert

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer am Mittwoch, 19.44 Uhr, bei der Kollision mit einem Auto auf der Luisenstraße. Der 34-jährige Radler wollte laut Polizeimitteilung aus der Cammanstraße kommend die Luisenstraße in Richtung Frankfurter Straße überqueren. Eine 42-Jährige befuhr den rechten Fahrstreifen der Luisenstraße stadteinwärts und verlangsamte ihre Fahrt, weil die Ampel an der Kreuzung zur Frankfurter Straße Rot zeigte. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte sie ihr Auto wieder und erfasste dabei den Fahrradfahrer, der sich gerade auf ihrem Fahrstreifen befand. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.