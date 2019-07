Als „Bufdi“ vom Beckenrand bis ans Meer

Janine Kumpf (19) und Till Saalbach (20) sind Bufdis bei der DLRG. Das Foto zeigt sie am Becken im Bürgerbadepark.

Braunschweig. Till und Janine machen ihren Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG. Mehr als 100 Bufdis gibt es in der Stadt.

Janine Kumpf (19) wusste letztes Jahr nach dem Abi an der Gaußschule nicht so recht, für welchen Studiengang sie sich entscheiden sollte. Till Saalbach (20) hat sein Abi versemmelt, wie er sagt. Wiederholen wollte er nicht – auf Schule hatte er so gar keine Lust mehr. „Die Luft war raus. Ich wollte etwas Praktisches machen“, erzählt er. Janine und Till entschieden sich beide dafür, ein Jahr als „Bufdi“ zu arbeiten.

Rund 4.200 Menschen leisten in Niedersachsen zurzeit Bundesfreiwilligendienst, davon 110 in Braunschweig (56 Frauen und 54 Männer): Sie engagieren sich für das Gemeinwohl, ob im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder im Sport, im Zivil- oder Katastrophenschutz. Sie sind für Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Paritätischer oder Diakonie tätig, arbeiten für Vereine, in Museen, Pflegeheimen, in Jugendzentren und Zoos, Theatern und Kindergärten.

Ins Leben gerufen wurde der Bundesfreiwilligendienst 2011, als der Wehrdienst abgeschafft wurde und damit auch der Zivildienst. „Das war eine große gesellschaftliche Herausforderung. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sollte helfen, die Folgen der Aussetzung des Zivildienstes zumindest teilweise zu kompensieren“, sagt Peter Schloßmacher, Sprecher des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Er bezeichnet den Freiwilligendienst als Erfolgsmodell: „Die Zahlen haben sich seit Einführung auf hohem Niveau etabliert.“

Zurück nach Braunschweig: Till Saalbach ist sportbegeistert. Das war der Grund, weshalb er sich bei der DLRG beworben hat. Die Stelle sei genau richtig für ihn, findet er. Mehrere Schwimmabzeichen hat er in den vergangenen Monaten gemacht, darunter auch den Rettungsschwimmer. „Ich habe viel gelernt über Technik und Anatomie“, sagt er. Und zugleich war es, wie gewünscht, Praxis pur: Gleich am zweiten Tag habe er am Beckenrand gestanden und beim Anfänger-Schwimmkurs zuschauen dürfen, später durfte er assistieren, genau wie Janine Kumpf. „Kindern das Schwimmen beizubringen, macht großen Spaß“, findet sie.

Das Aufgabenfeld der beiden ist aber noch deutlich größer: Die beiden Bufdis gestalten Flyer im Büro, bereiten Lehrgänge und Wettkämpfe vor, klären in Kitas über die Baderegeln auf – und einen Monat lang durften sie sogar die Wasserrettung am Strand von Grömitz und Schillig unterstützen. Sie hätten viel gelernt in dem einen Jahr, sagen sie. „Man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun und muss Verantwortung übernehmen. Da ist Selbstständigkeit gefragt“, sagt Till.

Die DLRG sucht nun Nachfolger für Till und Janine, denn deren Freiwilligenjahr ist bald vorbei. Auch zahlreiche andere Einrichtungen in Braunschweig suchen Freiwillige, sei es für den Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr. BFD, FSJ und FÖJ ähneln sich stark. Während der BFD beim Bundesamt für Familien verankert ist, ist für das FSJ das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie zuständig. Der wichtigste Unterschied ist aber wohl: Während sich für FSJ und FÖJ junge Leute zwischen 16 und 27 Jahren bewerben können, gibt es für Bufdis keine Altersbeschränkung nach oben.

Das Bufdi-Jahr von Till und Janine ist bald um, und beide haben sich in dieser Zeit auch Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht. Till wird das Jahr als Praxisjahr angerechnet, und somit hat er sein Fachabi in der Tasche. Nun muss er sich entscheiden: „Vielleicht studiere ich Nautik. Oder ich bewerbe mich bei der Polizei und gehe später zur Wasserschutzpolizei.“ Janine hat sich bereits eingeschrieben: Sie wird Technomathematik an der TU Clausthal-Zellerfeld studieren.