In Braunschweig: Und ewig locken die kühlen Fluten...

Tobias Lenz, zuständiger Mitarbeiter im Gesundheitsamt, will’s genau wissen. An einem Seil lässt er eine Scheibe vom Steg ins Wasser sinken – bis er die Kalibrierungen auf dieser nicht mehr sieht. „90 Zentimeter“ trägt er anschließend in seine Liste ein und erklärt: „Das ist eine normale Sichttiefe für diese Jahreszeit. Alle vier Wochen schaut sich der Gesundheitsingenieur der Stadt die Wasserqualität unserer Badeteiche genau an und entnimmt Proben.

Was wurde gemessen?

Gestern war das Kennelbad an der Reihe, ein Naturteich, der einst, 1883, für die Braunschweiger Wasserversorgung von der Oker her eingedeicht wurde, die in diesem Gebiet bis in die 1960er Jahre präsent war. Jetzt wird hier gebadet.

Ergebnis der Messungen: so weit alles okay. Wie immer. Dass die Sichttiefe „nur“ noch 90 Zentimeter beträgt, das sei den Algen geschuldet, die bei diesen Temperaturen ins Kraut schießen. „Aber das ist kein Problem.“ Problematisch werde es ab 10 Zentimeter. „Dann können selbst Rettungstaucher nicht mehr die Hand vor Augen sehen.“

Wie warm ist das Wasser?

Und die Wassertemperatur? Sie lag gestern Mittag bei 24,3 Grad Celsius, gemessen in einem halben Meter Tiefe. Luft: 31,1 Grad. In einem Gläschen zog Lenz eine Probe, die im Labor ausgewertet wird. „Sie wird auf Escherichia coli untersucht, das sind Bakterien, die im Darm von Menschen und Säugetieren vorkommen. Außerhalb des Körpers vermehren sich die Keime kaum. Deshalb sind sie ein brauchbarer Anzeiger für fäkale Verunreinigungen.“ Gesucht auch: Enterokokken – Bakterien, die ebenfalls im Darm von Mensch und Tier leben. Die Ergebnisse lagen gestern noch nicht vor. Doch Badegäste wissen: In aller Regel schneidet das Kennelbad hier gut bis sehr gut ab. Bei der letzten Probe lagen die Zahlen weit unter den Grenzwerten: Statt maximal 1800 erlaubten Bakterien in 100 Milliliter Wasser wurden 58 gemessen.

Badeaufsicht Torben Hoffbauer freut’s. Das Wasser hier, schwärmt er, sei klasse, ja, regelrecht „weich“ fühle es sich an, wegen der relativ hohen Wassertemperatur. Ärgerlich nur: Wegen der großen Hitze sinke die Wassertiefe immer mehr. „Sie liegt an den tiefsten Stellen nur noch bei 1,60 Meter, das sind fast 30 Zentimeter weniger als normal.“

Ein weiteres Ärgernis: Der Badeteich werde seit Jahren nicht mehr durch die Oker gespeist, wie früher. „Der Schieber zwischen Oker und Vorteich hat sich verklemmt und die Stadt tut nichts dagegen“, schimpft Frank Krothaus vom Verein „Kennelbad“, den es seit 2002 gibt. „Das, was man hier jetzt sieht, ist alles Grundwasser.“ Problematisch dabei: Je weniger Wasser im Teich, desto größer die Gefahr, dass der Teich „kippt“, dass Algen zu blühen anfangen oder sich gefährliche Blaualgen bilden (was bisher noch nicht der Fall war). Und dann noch etwas, so lustig es klingen mag: Mit jeder einzelnen wassergetränkten Badehose, die an Land getragen wird, wird dem Kennelbad ebenfalls Wasser entnommen. Und das sei bei bis zu 1.800 Badegästen an heißen Tagen nicht wenig, sagt Hottbauer.