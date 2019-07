Diebe fragen nach Weg und stehlen in Braunschweig Portemonnaie

Braunschweig. Ein Unbekannter verwickelt am Samstag eine 77-jährige Radfahrerin in ein Gespräch, während ein weiterer die Geldbörse aus der Handtasche stahl.

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Samstagabend auf der Hamburger Straße gekommen. Laut Polizei fuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Hamburger Straße in Richtung stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zum Rebenring sprach sie ein Mann an und fragte nach einer Wegbeschreibung zum nächsten Supermarkt. Hierbei zeigte ihr der Unbekannte ein Werbeprospekt und begann ein kurzes Gespräch mit der Frau über die aktuellen Angebote. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt einem weißen fort. Als die Seniorin mit ihrem Fahrrad weiterfahren wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war. Die Tasche lag in ihrem Fahrradkorb am Lenker. Während sie von dem Mann abgelenkt worden war, hatte eine unbekannte Person ihr Portemonnaie aus der Tasche entnommen und entwendet.

Den Mann beschrieb die Frau als etwa 1,80 m groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er sei hager und hatte dunkle kurze Haare sowie ein spitzes Kinn, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Regenjacke. Ob ein weiterer Mann und eine blonde Frau, die sich plötzlich in unmittelbarer Nähe zu der älteren Dame aufhielten, mit dem ersten Mann in Verbindung zu bringen sind, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun auf Grund eines Trickdiebstahls.

Da es immer wieder zu Diebstählen insbesondere zum Nachteil älterer Menschen kommt, mahnt die Polizei zu Wachsamkeit. Oft Fragen die Täter nach einer Wegbeschreibung oder zum Beispiel nach einem Zahnarzt, den es in der Nähe aber gar nicht gibt, sie bitten um Hilfe, die ihnen durch die Senioren nicht ausgeschlagen wird. Die Polizei rät, Wertsachen stets körpernah und in einer geschlossenen Tasche zu tragen und diese auch während eines Gesprächs auf der Straße immer gut im Auge zu behalten.